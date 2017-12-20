Хор «Basiani» покорил пермяков

Как по полету можно отличить птицу, так по песне грузин грузина отличит за десять верст - ибо нет непоющего грузина - писал Чингиз Айтматов в «Плахе». И, действительно, в стране солнца и кавказских гор народные песни звучат буквально из каждого двора. Петь в Грузии учат с детства.

Батул Ломинадзе , солист хора “Basiani” (Грузия), рассказывает: "Я родился в семье, где петь это было ежедневным делом, я пою с детства с 5 лет".

После окончания дирижерско-хорового отделения Тбилисского музыкального училища Батул Ломинадзе продолжил карьеру в хоре Грузинского Патриархата «Басиани», в коллективе он уже 11 лет. Вместе они гастролируют по миру и знакомят жителей США,Европы и России с грузинскими народными песнями и церковными песнопениями в стиле многоголосия.

Грузинское многоголосое пение - бесценная традиция, внесенная в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. По традиции, типичные грузинские песни исполняют мужчины, при чем минимум в трех вокальных диапазонах. В составе грузинского хора «Басиани» 15 уникальных голосов, например, таких как криманчули - это редкий мужской голос с высоким регистром или Йодль – особая манера пения без слов с быстрым переключением голосовых регистров, с чередованием грудных и фальцетных звуков.

Грузины излагали свои сложные гармонии еще с дохристианских времен: пели дома, на полях, при торжествах и трауре. Вокальная музыка развивалась здесь независимо от западноевропейских правил гармонии. Ее шкалы основаны на пятых, а не октавах, интервалы не настроены друг к другу, это все придает музыке богатый и интенсивный, но слегка непривычный к западным ушам звук. Некоторые песни хор «Басиани» исполняет под сопровождение аутентичных музыкальных инструментов - чибони, пандури и чонгури.

"Басиани" уже во второй раз приезжает с концертом в Пермь и срывает овации. Красота, мощь и возвышенность голосов не оставляют пермяков равнодушными.