Фонд ОМС: На оплату медуслуг направлено 27 млрд рублей

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края подвел итоги работы за 2017 год. Так в регионе на оплату медицинских услуг было направлено 27 млрд рублей. На следующий год запланировано 31 млрд. Увеличение бюджета позволит не только повысить зарплату медперсоналу, но и запустить в проект амбулаторную хирургию.

В этом году увеличилось количество медицинских организаций, получивших лицензию на высокотехнологичную медицинскую помощь. Это позволило помочь дополнительно 1500 жителям Пермского края. Это не только Пермский перинатальный центр, но и центр сердечно-сосудистой хирургии, 9-я медсанчасть и многие другие.

Татьяна Мельникова, директор ТФОМС Пермского края: "У нас расширился перечень медицинских организаций, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Высокотехнологичная помощь оказывается не только взрослому населению, но и маленьким лялечкам".

Всего Пермский фонд обязательного медицинского страхования на медицинскую помощь в этом году направил 27 миллиардов рублей. Если у пациента возникают вопросы, всегда можно позвонить в контакт-центр по телефону 8-800-700-05-61.

В следующем году более 31 млрд рублей будет направлено на оплату медицинской помощи в крае. Помимо повышения зарплаты медперсонала увеличение бюджета фонда позволит запустить в Прикамье проект «Амбулаторная хирургия»: мелкие хирургические манипуляции врачи будут выполнять прямо в поликлиниках.