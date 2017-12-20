В новый год - без долгов
2018 абонентов «Новогор-Прикамье», не имеющие долгов, могут выиграть 250 рублей на свой лицевой счет. Для этого необходимо до 20 декабря погасить все задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, сообщается на официальном сайте компании. Эту сумму можно будет использовать для оплаты квитанций. Средства будут отражены в платежных документах и в личном кабинете. Получается, что таким образом «Новогор» готов подарить в общей сумме полмиллиона рублей.
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