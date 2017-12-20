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← Ученые исследовали радиационную колбу

Богато гипермаркетами Прикамье

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Пермь вошла в топ-3 по количеству гипермаркетов в крупных городах России. На первой-второй строчках рейтинга Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. В этих городах количество супермаркетов на сто тысяч населения – 35 и 32 соответственно. На третьем месте расположилась Пермь. Количество крупных магазинов составляет 31 единицу. Соседний Екатеринбург находится на 10-й строчке. Крупных магазинов всего 13. На последней позиции Волгоград – в этом городе всего 5 гипермаркетов.

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 20.12.2017 в 16:23 в рубрике - Вести Пермь

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