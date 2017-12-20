Ученые исследовали радиационную колбу
Специалисты РосРАО завершили изучение вещества из колбы, обнаруженной в Свердловском районе Перми. Анализ показал наличие в емкости радионуклидов, радия 226.
Радиационное пятно площадью 12 кв.м было обнаружено в конце октября на улице Тихой. Норма радиационного фона была превышена в сто раз. В мэрии поясняют, что на участке работы по выемке и утилизации загрязненного грунта пока не завершены.
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