Пермские школьники напомнили водителям ПДД
Пермские школьники напомнили водителям о правилах дорожного движения. Акция «Авариям скажем мы нет!» прошла в Мотовилихинском районе. Вместо привычного урока ребята вышли на улицу с самыми популярными знаками - это «Пешеходный переход», «Внимание дети», «Жилая зона», «Остановка общественного транспорта». На одном из самых оживленных перекрестков специально для водителей школьники устроили мини-спектакль. В нем разыграли несколько сценок - ситуации, с которыми сталкиваются дети на дороге.
Наталья Ануфриева, инспектор по делам несовершеннолетних Мотовилихинского района ГУ МВД России по г. Перми: "На территории Мотовилихинского района акция проходит третий раз. Школа бизнеса и предпринимательства первый раз принимает участие в данном мероприятии. Цель - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма".
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