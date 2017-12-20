Гибкость и грация
Пермские гимнастки стали призёрами всероссийских соревнований. На паркете в Пензе команда девушек из пермской СДЮСШОР №1 Настя Васильева, Милла Набиева, Вероника Матыгулина, Ирина Сальникова, Юлия Иванова, Виктория Мирзамухаметова заняли второе место в групповых упражнениях. Тренируют спортсменок Ольга Ушакова и Екатерина Дзюгань. 23 и 24 декабря в манеже пермской СДЮСШОР №1 состоятся первенство и чемпионат Пермского края.
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