Биатлонистки России сражались за места в сборной

На чайковском биатлонном комплексе «Снежинка» за места в сборной и турнирной таблице отечественного тотала бились женщины и юниорки. Соревнования прошли в рамках второго этапа Кубка России, посвящённого памяти первого ректора Чайковского института физической культуры Анатолия Данилина. Его же имя носит и сам биатлонный комплекс. Из-за малоснежных погодных условий турнир состоялся позже запланированных сроков, что только прибавило ажиотажу на лыжне. Соревновались команды 24 регионов, на старт в спринтерской и индивидуальной гонке вышло 120 человек.

На чайковской лыжне соревнуется так называемый ближайший резерв. Ведущие спортсмены сейчас выступают на этапах Кубка мира IBU. В их числе представительница Прикамья Валерия Васнецова. Остальные юниорки только пытаются попасть в состав сборной, и пока входят в десятку отечественного тотала.

Инна Худорожкова (Пермский край): "Сейчас заканчивается старт и через несколько дней опять этап, здесь же в Чайковском. Дальше уже 3 января, нас даже не отпускают на новогодние праздники домой. Мы все в тренировках. Очень сильная конкуренция нужно и бежать хорошо, и стрелять хорошо. Здесь либо стрельба, либо ход не поможет. Так же как и на мировом уровне".