Пермь. Вести-Спорт

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Выпуск от 19 декабря 2017. Главные темы:

- Прикамская спортсменка Анастасия Баранникова помогла сборной России завоевать командное "серебро" в Хинтерцартене, где проходит второй этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. 

- Пермские гимнастки стали призёрами всероссийских соревнований. На паркете в Пензе команда девушек из пермской СДЮСШОР №1 Настя Васильева, Милла Набиева, Вероника Матыгулина, Ирина Сальникова, Юлия Иванова, Виктория Мирзамухаметова заняли второе место в групповых упражнениях.

- На чайковском биатлонном комплексе «Снежинка» за места в сборной и турнирной таблице отечественного тотала бились женщины и юниорки. 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 20.12.2017 в 14:11 в рубрике - Вести Пермь

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