Пермь. Вести-Спорт

Выпуск от 19 декабря 2017. Главные темы:

- Прикамская спортсменка Анастасия Баранникова помогла сборной России завоевать командное "серебро" в Хинтерцартене, где проходит второй этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.

- Пермские гимнастки стали призёрами всероссийских соревнований. На паркете в Пензе команда девушек из пермской СДЮСШОР №1 Настя Васильева, Милла Набиева, Вероника Матыгулина, Ирина Сальникова, Юлия Иванова, Виктория Мирзамухаметова заняли второе место в групповых упражнениях.

- На чайковском биатлонном комплексе «Снежинка» за места в сборной и турнирной таблице отечественного тотала бились женщины и юниорки.