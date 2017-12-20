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Пермь. Вести-Спорт
Выпуск от 19 декабря 2017. Главные темы:
- Прикамская спортсменка Анастасия Баранникова помогла сборной России завоевать командное "серебро" в Хинтерцартене, где проходит второй этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.
- Пермские гимнастки стали призёрами всероссийских соревнований. На паркете в Пензе команда девушек из пермской СДЮСШОР №1 Настя Васильева, Милла Набиева, Вероника Матыгулина, Ирина Сальникова, Юлия Иванова, Виктория Мирзамухаметова заняли второе место в групповых упражнениях.
- На чайковском биатлонном комплексе «Снежинка» за места в сборной и турнирной таблице отечественного тотала бились женщины и юниорки.
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