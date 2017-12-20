Платные парковки пополнили городскую казну на 34 млн рублей
Власти Перми подготовили предложения по расширению зоны платной парковки. Произойти это может уже в следующем году. Об этом на заключительном заседании городской думы рассказал руководитель управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич. Помимо этого тариф может быть увеличен с 15 до 20 рублей в час. Это произойдет, если пиковая загруженность достигнет 90%. На данный момент она колеблется в районе 86-89%. С начала года платные парковки пополнили городскую казну на 34 млн рублей.
Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми: "Я считаю, что та работа, которую мы провели в течение полутора лет, это очень хорошая конструктивная и результативная работа. И те задачи, которые мы ставили перед собой и которые нам формулировали депутаты, мы выполнили на 100%".
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