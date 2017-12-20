По факту смерти беременной двойней пермячки возбуждено уголовное дело
В Пермском перинатальном центре и краевой больнице официально прокомментировали гибель беременной женщины, которая ждала двойню. Эта трагедия уже вызвала широкое обсуждение и в социальных сетях и в СМИ. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Роман Курносов, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Пермской краевой клинической больницы:
- Диагнозов было много - ни один, ни два, ни три.
В перинатальном центре Светлана находилась ровно месяц - на УЗИ девушку предупредили о риске преждевременных родов. Для неё это была вторая беременность - вместе с мужем и старшим сыном теперь ждали двойню.
Вера Лошкарёва, руководитель Пермского краевого перинатального центра: "В ночь на 3 декабря резко ухудшилось состояние пациентки, она была переведена в отделение интенсивной терапии. По результату проведенного совместного обследования пациентка была переведена в краевую больницу в хирургическую реанимацию".
По словам сотрудников перинатального центра, в местном отделении реанимации девушка пробыла около трёх часов. Врачи говорят о стремительном ухудшении состояния, которое потребовало экстренной операции. И речь шла уже только о спасении матери.
Светлану подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, в краевую больницу её доставили реанимобилем - и сразу провели операцию. Спустя 4 дня девушка умерла, не приходя в сознание. Муж погибшей обратился в федеральный и региональный Минздрав с требованием провести проверку. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Отец малышей намерен выяснить, когда и по какой причине погибли дети.
По словам главврача краевой клинической больницы Анатолия Касатова, девушка погибла из-за полиорганной недостаточности - на фоне развития болезни отказали внутренние органы. Но что тому предшествовало, должны объяснить результаты судмедэкспертизы.
Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой клинической больницы: "Мы прежде всего заинтересованы в проведении полноценной экспертизы. Полагаю, что к ней надо будет привлекать ведущих экспертов в этой области со всей страны. Для того чтобы экспертиза была независимой и объективной и позволила дать не только оценку действий врачей, но и найти суть и понять, что именно случилось".
Трагедию сейчас активно обсуждают в соцсетях. Однако специалистами оценка будет дана не ранее, чем через месяц. Именно столько продлится судмедэкспертиза.
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