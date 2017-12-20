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Приют «Матроскин» снял социальную рекламу
Пермский частный приют для бездомных животных «Матроскин» снял социальную рекламу. В предновогоднем видеоролике волонтеры просят подарить котикам новый дом и хозяев. Правда, как говорят авторы, подтекст напоминает каждому, что сами животные не подарки – они ждут только любящих и заботливых друзей.
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