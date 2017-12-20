В Екатеринбурге прошел полуфинал Уральского танкового турнира

В Пермь вернулись участники киберсражения в Екатеринбурге. Там прошел полуфинал Уральского танкового турнира. В виртуальной игре сошлись лучшие команды. Кто победил и какой приз получил?

Ребята из пермской команды ездят на советских ИС-7 и ОБ-140, китайских и французских танках. Противник, челябинцы и свердловчане, использует еще и чехословацкие. В финале 15 человек, 3 команды. В итоге у пермяков второе место от «Ростелекома».

Награды, среди которых главная, пожалуй, армейский значок, уже приехали в Пермь вместе с ребятами, которые, не теряя времени, начали тренироваться.

Вернее, в данный момент - разбор полетов. World of Tanks или проще - игра Танки - не просто стрелялка. Здесь нужно думать и вырабатывать стратегию. Учитывая опыт экипажа, толщину брони и качество снарядов.

Чтобы играть, нужна высокая скорость интернета, с этим все вроде понятно. И низкий пинг - это уже качество соединения. Не должно быть обрывов, чтобы игрока не отключали от сети.

Наталья Мухина, пресс-секретарь пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Очень важно, чтобы разработчики игр сотрудничали с интернет-провайдерами, от этого, конечно же, выигрывают и игроки, например, пользователи тарифа «Игровой» от «Ростелекома» получают высокую скорость, низкий пинг и еще бонусы – премиум-аккаунт, танк восьмого уровня с полностью обученным экипажем".

А победители турнира получили деньги, правда, действуют которые только внутри игры, подарки и повысили уровень навыков в игре, которая уже заставила ребят заинтересоваться историей и реальной техникой.

Главный приз турнира - тест-драйв реального танка. Если быть точнее самоходной установки СУ-100, похожей на эту. За абсолютную победу наши ребята планируют побороться в следующем году.