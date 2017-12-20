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Депутаты Гордумы утвердили бюджет Перми

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На капитальный ремонт и реконструкцию дорог в Перми на будущий год заложили 3,5 млрд рублей. Это стало одной из серьезных статей главного финансового документа краевой столицы – бюджета, который накануне приняли депутаты Пермской городской думы. Начали с обсуждения платных парковок. Когда планируют расширить их территорию и могут ли повысить цену?

Платную парковку в центре Перми ввели полтора года назад. Самое время подвести итоги, в первую очередь экономические, что и делают на заседании городской думы.

Стоимость парковки - 15 рублей в час, плюс штраф за несвоевременную оплату 1 тысяча рублей. Если учесть все количество машин в центре города, даже за день получается немалая сумма. В администрации посчитали, что за все время работы программы городской бюджет благодаря платным парковкам пополнился на 36 миллионов рублей.

бюджет

Однако деньги здесь совсем не главное. Основная цель - упорядочить уличное движение. Результат, как оказалось, достигнут - среднее время парковки теперь менее полутора часов.

Декабрьское заседание - время окончательного утверждения городского бюджета. И здесь депутаты проявляют удивительное единодушие. Бюджет получился бездефицитным, доходы и расходы по сравнению с прошлым годом подросли на 2 миллиарда и составили почти 25 миллиардов рублей.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Мы системны в наших приоритетах - это будут снова инвестиции в образование, это инвестиции в улично-дорожную сеть, в расселение аварийного жилья. Мы последовательны в том, что мы будем продолжать работу над созданием комфортной городской среды".

Почти вся городская казна - это 25 муниципальных программ, у каждой конкретные задачи в своей отрасли. Большая часть расходов - социальные. Сэкономленные средства направляются на благоустройство. 25 миллионов рублей, которые планировались на информирование населения, перенаправили на ремонт Сада Свердлова в Мотовилихинском районе и на строительство новых спортивных площадок. Есть и задел на будущее, Пермь начинает готовиться к 300-летнему юбилею.

Теперь, по мнению депутатов, важно контролировать исполнение проекта бюджета. А к парковкам собираются вернуться уже в начале следующего года.

 

Метки: в Перми, Власть, Экономика, Деньги

Опубликовано: 20.12.2017 в 10:07 в рубрике - Вести Пермь

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