Бренд «Покупай пермское» ждет перезагрузка

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Уральский мишка вновь появится на товарах, сделанных в Прикамье. Проект "Покупай Пермское" получил вторую жизнь. Решение возобновить поддержку местных производителей под популярным брендом приняли сегодня на совете по предпринимательству. Правда, формат программы претерпит существенные изменения. 8 лет назад логотип «Покупай Пермское» безвозмездно присвоили более 200 предприятий. Также они получили существенные скидки на аренду торговых помещений.

Елена Гилязова, вице-президент Союза "Пермская торгово-промышленная палата»: "Пермские жители относятся с большим уважением к товарам пермского производства на рынках и в супермаркетах, и мы на сегодняшний день имеем целый ряд товаров очень высокого качества. Причем разных сегментов - будь то молочная, колбасная промышленность, кондитерская".

Совет по предпринимательству стал площадкой, где представители власти, бизнеса и общественности совместно решают проблемные вопросы. Один из острых – административные барьеры при реализации инвестпроектов, в частности при подключении к сетям инженерной инфраструктуры. Губернатор Максим Решетников поручил профильному заместителю детально проанализировать, где чаще всего происходит сбой: на уровне застройщика, органов власти или ресурсоснабжающих организаций. И к февралю будущего года составить так называемые дорожные карты по изменению ситуации.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В этом году мы подписали два новых СПИКа, они дадут еще 11 млрд инвестиций и почти 500 рабочих мест. Запустили 4 производства на территориях - все это достаточно динамично развивается, однако, не секрет, что с точки зрения развития малого и среднего бизнеса не все благополучно. Я рассчитываю, что мы с вами регулярно будем встречаться и все эти вопросы обсуждать".

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 20.12.2017 в 09:41 в рубрике - Вести Пермь

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