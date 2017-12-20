Причиной пожара в общежитии стала семейная драма

ЧП в Дзержинском районе Перми. В общежитии на улице Барамзиной пожарные спасли целый этаж – 16 человек. Причиной возгорания в одной из квартир, как выяснилось позже, стала семейная драма. Соседи говорят, что поджог устроил ревнивый любовник.

Настоящая Санта-Барбара разгорелась в одной из пермских многоэтажек. Ревнивый муж застукал жену у приятеля дома и попытался забрать домой. Но вот приятеля такое развитие событий не устроило, он решил действовать радикально и поджег вещи женщины, чтобы та никуда не ушла.

Беременную Кристину с мужем разбудила собака. К этому времени подъезд уже был полностью в клубах едкого дыма. Горела квартира на 4-м этаже, жители пятого оказались отрезаны.

Кристина, житель дома Барамзиной, 41 г. Пермь: "В окно давай дышать воздухом, выйти невозможно было, потом смотрим, пожарные приехали и нас бегом по лестнице, потому что у меня муж орал - жена беременная, нас первых сняли по лестнице".

Пожарные приехали через 4 минуты после вызова. Жители нижних этажей - примерно 40 человек - уже самостоятельно вышли на улицу. Эвакуировать с помощью специальных устройств пришлось еще 16.

В итоге соседи погорельцев остались без теплой одежды и обуви, стиральная машина, стоявшая в коридоре, расплавилась, вся проводка на этаже пришла в негодность. А вот виновники случившегося на глаза соседям так и не показались.

По счастливой случайности никто из жителей дома не пострадал. Несколько человек отравились угарным газом, им оказана медицинская помощь, и они уже отпущены домой. А вот историей «горящего» романа уже заинтересовались следователи.