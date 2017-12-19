«Камерата»: фестиваль посвятили музыке немецких и австрийских композиторов
- Если не видеть исполнителя музыки, догадаться, что ему всего лишь 12 лет, невозможно. На фестивале «Камерата» Саша Коваленко играет Гайдна «Сонату Рэ мажор». Произведению этому присущи жизнерадостность, живость и детская непосредственность.
- Столь юные музыканты участвуют в таком фестивале скорее в качестве исключения в силу своей одарённости. Ведь произведения, которые подбираются для исполнения на эти два дня, считаются сложными и редко исполняемыми.
- Помимо Хиндемита и Гайдна зал с большим вниманием прослушал Моцарта, Бетховена и Малера. В этом году весь фестиваль был посвящен музыке немецких и австрийских композиторов. Как нельзя лучше подошёл зал частной филармонии "Триумф".
- Настоящим сюрпризом для пермяков стало выступление Виталия Коваленко. Многие пермяки знают его как исполнителя джазовой музыки. Ныне же он солист центра культуры «ГРАДСКИЙ ХОЛЛ» в Москве.
- Виталий Коваленко, солист центра культуры «ГРАДСКИЙ ХОЛЛ» (фортепиано): "Родные стены, родная обстановка, родная публика как-то поможет, потому что - честно признаюсь, - что пока мне классическую музыку играть сложнее, потому что это рамки, и я не могу импровизировать".
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