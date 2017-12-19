«Камерата»: фестиваль посвятили музыке немецких и австрийских композиторов

Если не видеть исполнителя музыки, догадаться, что ему всего лишь 12 лет, невозможно. На фестивале «Камерата» Саша Коваленко играет Гайдна «Сонату Рэ мажор». Произведению этому присущи жизнерадостность, живость и детская непосредственность.

Столь юные музыканты участвуют в таком фестивале скорее в качестве исключения в силу своей одарённости. Ведь произведения, которые подбираются для исполнения на эти два дня, считаются сложными и редко исполняемыми.

Помимо Хиндемита и Гайдна зал с большим вниманием прослушал Моцарта, Бетховена и Малера. В этом году весь фестиваль был посвящен музыке немецких и австрийских композиторов. Как нельзя лучше подошёл зал частной филармонии "Триумф".

Настоящим сюрпризом для пермяков стало выступление Виталия Коваленко. Многие пермяки знают его как исполнителя джазовой музыки. Ныне же он солист центра культуры «ГРАДСКИЙ ХОЛЛ» в Москве.