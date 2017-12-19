Пермский ФОМС рассказал о том как расходуются деньги на медицину

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Пермского края подвел итоги работы за 2017 год.

В Пермском регионе на оплату медицинских услуг было направлено 27 млрд рублей. На следующий год запланировано 31 млрд. Увеличение бюджета позволит не только повысить зарплату медперсоналу, но и запустить в проект амбулаторную хирургию.

Вот результаты уже этого года.

Стерильные боксы в реанимации для новорожденных закрыты сверху специальной тканью, туда не попадает свет. Ребенок должен чувствовать себя, точно так же, как и в утробе матери. За год через эту палату проходит до 600 малышей.

Владимир Дружиньков, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Пермского краевого перинатального центра:

- Ребеночек рождается 500 грамм, нам нужно выходить его до 2 200. Ребенок растет в среднем 400-500 грамм в месяц. До 4 месяцев доходит.

Анастасия Юсупова вместе с мужем ждали ребенка 14 лет, в результате сын родился раньше положенного срока и весом чуть больше килограмма. Благодаря высокотехнологичной медицинской помощи его жизнь удалось спасти. Сейчас они выписываются из реанимации.

Анастасия Юсупова, житель г. Березники:

- Поступила экстренно с большим давлением.

В этом году увеличилось количество медицинских организаций, получивших лицензию на подобную высокотехнологичную медицинскую помощь. Это позволило помочь дополнительно 1500 жителям Пермского края. Это не только Пермский перинатальный центр, но и центр сердечно-сосудистой хирургии, 9-я медсанчасть и многие другие.

Татьяна Мельникова, директор ТФОМС Пермского края:

- У нас расширился перечень медицинских организаций, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Высокотехнологичная помощь, она оказывается не только у нас взрослому населению, но и маленьким лялечкам.Всего же Пермский фонд обязательного медицинского страхования на медицинскую помощь в этом году направил 27 миллиардов рублей.

Если же у пациента возникают вопросы, всегда можно позвонить в контакт-центр по телефону 8-800-700-05-61.За 11 месяцев в наш контакт-центр фонда поступило более 32 тысяч обращений граждан. Это практически каждый 100 житель к нам обратился

В следующем году более 31 млрд рублей будет направлено на оплату медицинской помощи в крае. Помимо повышения зарплаты медперсонала увеличение бюджета фонда позволит запустить в Прикамье проект "Амбулаторная хирургия": мелкие хирургические манипуляции врачи будут выполнять прямо в поликлиниках.