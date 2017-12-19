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Приставы и энергетики обеспечили должникам ужин при свечах

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электричество

Энергетики и судебные приставы провели в Перми совместный рейд по неплательщикам за электричество. Всего за год было произведено более 20 тысяч отключений. В этот раз многих лишали света повторно. Так, один из должников отрезанные ранее провода кустарным способом присоединил к лампочке в подъезде. Сколько в итоге накрутило?

Когда долги за потребленную электроэнергию перевалили за 43 тысячи рублей, вместе с энергетиками в дом приходят судебные приставы. По решению суда долг будут изымать любыми законными способами.

Один раз провода Сергею Александровичу уже обрезали. Не помогло, подключился самостоятельно, да так что весь щиток до сих пор искрится. И здесь опасность уже для всех жителей дома.

Андрей Шушланцев, представитель ПАО «Пермэнергосбыт»: "В данный момент человек сорвал пломбу, подключился, тем самым плохо запитал сам автомат".

О безопасности такой кустарной электропроводки говорить уже не приходится. Здесь стоит только напомнить, что короткое замыкание - одна из самых распространенных причин пожара.

Вдобавок к аресту имущества должника в очередной раз оставляют в темноте. И здесь уговоры уже не помогут.

Вторая квартира в этом же доме, сумма задолженности перед энергетиками - 20 тысяч рублей.

Дверь в квартиру Надежда Леонидовна так и не открыла. Но вот доступа к достижениям цивилизации в виде электричества все же лишилась. Энергию, по сути, воровали у соседей, подключившись к лампочке в подъезде.

Дмитрий Торбеев, пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт»:

- Кто-то платит за электроэнергию вовремя и в срок, а кто-то считает себя, видимо, очень хитрым и умным. Но на этих хитрых и умных людей у нас найдутся свои методы работы, в первую очередь - это отключение от энергоснабжения. Писем, уведомлений, просьб погасить долг некоторые должники уже не понимают.

Подобные рейды «Пермэнергосбыт» проводит регулярно, с начала года уже более 20 тысяч отключений. Тем же, кто все-таки довел дело до крайности, стоит напомнить, что за повторное подключение после погашения долгов придется платить дополнительно.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.12.2017 в 15:46 в рубрике - Вести Пермь

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