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Пермяки исполняют желания
Пермяки исполняют желания. В центральной библиотеке имени Пушкина состоялся сбор подарков для детей из детских домов и больниц Пермского края. Организовали его волонтеры благотворительного фонда «ДедМорозим». Любой желающий мог выбрать на сайте фонда письмо, где ребята делились своими мечтами в посланиях к Деду Морозу, и воплотить мечты в реальность. На сегодняшний день исполнили тысячу желаний, осталось еще 140. В конце декабря волонтеры передадут новогодние подарки детям.
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