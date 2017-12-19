Турнир по мини-футболу посвятили Александру Невскому
В селе Шемети прошел турнир по мини-футболу среди команд церковно-приходских школ, посвященный памяти святого благоверного князя Александра Невского. Такие необычные соревнования проводят уже шестой раз подряд, и в этом году зал местной сельской школы собрал сразу 10 команд со всей территории Прикамья.
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