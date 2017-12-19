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Пермякам рассказали о самых изощренных способах выманивания денег
В Перми начали читать лекции по финансовой грамотности. Что делать, если вам навязывают втридорога какой-нибудь чудодейственный фильтр для воды или хотят проверить окна по цене, завышенной втрое? На эти и другие вопросы отныне готовы ответить по телефону специальной горячей линии.
Неизвестные позвонили в квартиру к Елене Николаевне и предложили проверить качество воды. В итоге доверчивой пенсионерке установили фильтр за 20 тысяч рублей. Узнав, что таких денег у женщины на руках нет, навязчивые предприниматели предложили оформить рассрочку.
О самых изощренных способах выманивания денег - особенно когда случаи не попадают под статью о мошенничестве - говорили на лекции с экспертами краевого Министерства финансов. В этот раз ее участниками стали пермские пенсионеры. Практика показывает - именно они наиболее доверчивы. Им чаще всего навязывают ненужные услуги и кредиты.
Одним из самых опасных видов финансового мошенничества являются так называемые финансовые пирамиды. Обманщики представляются добросовестными бизнесменами, обещая очень высокий доход. Выплаты осуществляются за счет того, что в пирамиде появляются все новые и новые участники. И так до тех пор, пока она не рухнет. Тогда участники теряют не только доход, но и первоначальные вложения.
Не пускать незнакомых людей к себе домой, не подписывать бумаги, читать мелкий шрифт, не отдавать документы неизвестным, и самое главное - не принимать быстрых решений - советует эксперт Алена Савейко. Подобных встреч, не только с пенсионерами, но и с рабочими пермских предприятий, студентами в рамках госпрограммы повышения финансовой грамотности населения в этом году прошло уже больше 30.
Помимо личной финансовой безопасности речь зашла и о налоговых льготах для пенсионеров. Если даже после встречи вопросы остались - их можно задать по телефону горячей линии - 2-043-042. Специалисты Министерства финансов проконсультируют всех жителей Пермского края.
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