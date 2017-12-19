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Приставы переквалифицировались в Деда Мороза и Снегурочку
По квартирам Мотовилихинского района Перми ходят Дед Мороз и Снегурочка - переодетые судебные приставы.
По своей основной профессии Алексей Бардин - инспектор Мотовилихинского отдела службы судебных приставов. Его работа - взыскивать долги с тех, кто вовремя не платит. Но на Новый год пришлось освоить еще одну специальность.
Вместе со списком подарков - список семей, в которых родители не платят деньги на содержание детей.
Елена Ершова, начальник отдела судебных приставов Мотовилихинского района г. Перми Управления службы судебных приставов России по Пермскому краю: "Много лет в отделе судебных приставов существует традиция – под Новый год поздравлять детей нерадивых родителей, которые не платят своим детям алименты. Сегодня после окончания рабочего дня приставы выходят в нестандартный рейд".
Виктор Некрасов сам воспитывает дочь и сына, маму лишили родительских прав несколько лет назад. Подарок на Новый год вручают Дед Мороз и Снегурочка. Сюрприз удался.
Иван Некрасов: "Мама у нас лишена родительских прав, я на алименты подал. Двое детей".
Дальше - следующий адрес. Судебных приставов встречает мама и бабушка, папу двое маленьких детей не видели уже несколько лет, как и алименты, которые он должен платить по закону.
Марина Владыкина: "Когда развелись, он с детьми отношений не поддерживает, детей не признает, алименты отказывается платить".
Приставы будут обходить квартиры ближайшие две недели до Нового года. Ведь только в одном Мотовилихинском районе таких должников несколько тысяч.
В списке адреса детей не только Мотовилихи, но и города Перми. В будущем судебные приставы планируют тиражировать эту акцию по всему Пермскому краю.
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