Веселые старты для Дедов Морозов и Снегурочек

В Перми напротив Дома народного творчества «Губерния» прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек. Любой желающий мог прийти в костюме и покорить короткую дистанцию на 100 или 200 метров. Кроме персональных и парных забегов были семейные, например, "Папа, мама, я - дружная новогодняя семья". А малыши преодолевали дистанцию в 50 метров на санках или колясках.

Дед Мороз:

- Бегаю только не в спортивных соревнованиях, а по делам морозовским, некогда немножко спортом заниматься. Это уже в январе, феврале, марте. Начнем готовиться к новому Новому году и побегаем".