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Веселые старты для Дедов Морозов и Снегурочек
В Перми напротив Дома народного творчества «Губерния» прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек. Любой желающий мог прийти в костюме и покорить короткую дистанцию на 100 или 200 метров. Кроме персональных и парных забегов были семейные, например, "Папа, мама, я - дружная новогодняя семья". А малыши преодолевали дистанцию в 50 метров на санках или колясках.
Дед Мороз:
- Бегаю только не в спортивных соревнованиях, а по делам морозовским, некогда немножко спортом заниматься. Это уже в январе, феврале, марте. Начнем готовиться к новому Новому году и побегаем".
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