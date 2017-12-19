Антигололед: пешеходы спешат переобуться

Судя по прогнозам синоптиков, температура в Прикамье всю неделю будет колебаться. Днем теплеть, а к ночи холодать до минус 12-13 градусов. Такая погода вызовет гололед на тротуарах. Но для того чтобы ходить и не ломать себе ноги, в Перми сегодня презентовали специальную обувь. Как она действует?

В Перми в первый месяц зимы статистика ушибов, вывихов и переломов выросла в 4 раза. Все из-за гололеда.

Владимир Сафронов, врач ортопед-травматолог: "В день к нам обращается в среднем около 40 пациентов, около 30 травм связаны с гололедом. Человек идет по улице и вдруг поскальзывается, падает, либо травмирует суставы нижней конечности, когда подворачивает стопу или голень. Или падает с упором на кисть и травмирует лучезапястный сустав".

Фаина среди таких пациентов была не раз. Теперь она обращает внимание не только на то, насколько обувь теплая и из чего она сделана, но и на подошву. С такой - антигололедной - избежать неприятных ситуаций удастся, уверена женщина.

Система с шипами, сделанными из нержавеющей стали, встраивается в подошву на этапе производства. Специальный материал сохраняет эластичность и стойкость даже при низких температурах.

Владимир Денисенко, генеральный директор АО «Обувная фирма «Юничел»: "Мы делаем зимнюю обувь на хорошей нескользящей подошве. В данном случае это итальянская подошва из литой резины. Коэффициент сцепления еще лучше. Он теплее. А самое главное – изобретение итальянское, которое позволяет носить обувь как в обычном режиме, так и с шипами в системе антигололед".

Конструкцию можно сравнить с зимними шинами для автомобиля. Вот только в обуви скобки подвижные. Они фиксируются в двух положениях «шипы - наружу» - для улицы, «шипы - внутрь» - для помещения, чтобы не поцарапать пол.

Для переключения режимов в комплекте к сапогам и ботинкам идет специальный ключ. Делается все просто. И это значит, что руки пачкать не придется.

Мужская модель пригодится охотникам и рыболовом, говорят в магазине. На такой подошве уверенно чувствовать себя можно даже на льду.