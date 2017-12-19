Органам ЗАГС России исполнилось 100 лет
Органам ЗАГС России исполнилось 100 лет. По этому поводу в Перми сотрудникам вручили благодарственные письма, грамоты, почетные медали. Официальная церемония состоялась в большом зале отеля «Урал». Интересный факт - каждый день в крае исполнить свою миссию выходят 206 сотрудников ЗАГСов, большинство из которых - женщины. А церемонии бракосочетания проводятся в Прикамье на нескольких языках.
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