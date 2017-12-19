В Прикамье стартовал горнолыжный сезон

В Пермском крае официально стартовал горнолыжный сезон - в Губахе, на Такмане и в Жебреях. Нынешняя зима внесла свои коррективы. Если раньше сезон лыжники и сноубордисты открывали уже в конце ноября, то в этот раз пришлось подождать. Да и сейчас снежные пушки работают в круглосуточном режиме. Толщина снежного покрова на открытых трассах 70-80 см.