Дольщики «Камской долины» вышли на пикет

Почти три десятка дольщиков знаменитой компании «Камская долина» вышли на пикет в центре Перми. Сделали они это, чтобы привлечь внимание к срыву сроков сдачи нескольких домов. В частности, несмотря на все графики и обещания перед пайщиками и дольщиками, до сих пор остаются недостроенными 9 многоэтаэжек в жилых комплексах «Весна», «Авиатор» и «Боровики».

Наталья Метёлкина, участник пикета: "У нас осталось, по сути, вставить окна, какие-то черновые работы и чистовая отделка, а так период времени дома все стояли, с декабря опять вышли туда, сейчас на данный момент там люди опять работают, делают балконы".

Представители «Камской долины» заявили, что сроки завершения строительства действительно сдвинуты, тем не менее, все дома, о которых идёт речь, планируют заселить.

Алевтина Романова, заместитель генерального директора АО «Камская долина»: "Ближайший дом это будет первое полугодие 2018 года, все остальные дома - это будет конец 2018 года. Будут поэтапно сдаваться, то есть первое полугодие, третий квартал и четвёртый квартал".

Свой комментарий сегодня сделали в краевом правительстве. Как заявлено, здесь ситуацию держат на контроле. В специальном офисе, который открыт для обманутых дольщиков и пайщиков, готовы дать консультации.

Вероника Кушнарева, пресс-секретарь Министерства строительства и архитектуры Пермского края: «В настоящий момент краевой инспекцией Госстройнадзора совместно с прокуратурой проводятся внеплановые проверки относительно действий, предпринимаемых застройщиком по достройке объектов, а также относительно привлечения денежных средств граждан. Также в действующем фронт-офисе участникам строительства объектов «Камской долины» оказывают юридическую помощь и консультируют по выработке алгоритма возможных вариантов достройки домов».