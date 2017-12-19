Горка на дороге: Новогодние игры со смертью
В администрации Дзержинского района Перми отреагировали на скандал, который разразился в социальных сетях. Один из жителей разместил ролик, где запечатлено, как дети скатываются с ледяной горки возле ДКЖ прямо под колеса проезжающих рядом автомобилей. Более того, на самой площади и вовсе целая парковка. Получаются просто предновогодние игры со смертью.
- Классная! Мне понравилось с горки кататься.
А не страшно было, говорят, машины рядом ездят?
- Не страшно, потому что горка веселая!
Классная, но как оказалась, опасная. Вот такое видео появилось в социальных сетях. С ледовой горки у дома культуры железнодорожников дети скатываются прямо под колеса автомобиля. Последним приходится ехать максимально аккуратно.
Теперь к горке не подпускают. Самые отчаянные, конечно, пытаются прорваться. Результат один - подбегает охранник.
Официально городок еще не готов. Кататься запрещено. Но детям это не мешает. Место оживленное. Недалеко школа, спортивные секции. А на самой площади - парковка. Автомобилей достаточно. Схему движения здесь, конечно, ограничили, натянули сигнальную ленту вокруг стройки.
Екатерина Лоскутова, начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Дзержинского района г. Перми:
- Оградительную ленту в выходные дни сорвали сами жители, и на уговоры и охраны, и мои, почему-то родители не хотят реагировать на информацию о том, что ни городок, ни горка еще не готовы к эксплуатации.
Сегодня решили выставить дополнительное ограждение. А в перспективе запретить движение авто на площади вообще.
Сейчас дорогу водителю преграждает ледяная глыба, но это днем, когда потемнеет, обязательно найдется самый умный автолюбитель, которому не хватит парковочного места, и он, отодвинув льдину, спокойно проедет в зону детских горок.
Открыться городок должен через два дня.
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