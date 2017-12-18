Директора турфирмы осудили за растрату

Дзержинский районный суд огласил приговор директору турфирмы. Женщина по факту туристических услуг не предоставляла. По версии следствия, 42-летняя пермячка заключала с клиентами договоры купли-продажи, принимала наличные, составляла приходно-кассовые ордера. Однако впоследствии обвиняемая похищала деньги, не покупая путевки. Всего установлено 6 таких эпизодов. Суд признал женщину виновной и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Оперативный сотрудник: "Заявитель узнал, что путевка не была забронирована вовремя, авиабилеты не были оплачены. Тур был аннулирован. Генеральный директор туристической компании вину осознает, ссылается на жизненные обстоятельства. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ – «Присвоение и растрата вверенного виновному имущества с использованием своего служебного положения».