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Пермяки - всем силачам силачи

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Полку пермских чемпионов силового экстрима прибыло. 

Второй в поколении пермских атлетов-чемпионов, Борис Харламов - делает подходы в поднятии бревна. Вес пустого - 80 килограммов. В зачёт идёт количество в минуту.

3 года тренировок под руководством отца - Сергея Харламова, прибавили Борису 30 килограммов мышечной массы, звания кандидата в мастера спорта и сильнейшего юниора России 2017 года.

Борис Харламов, КМС, победитель Чемпионата России 2017 по силовому экстриму (до 23 лет):

- Была верховая эстафета, было беговое упражнение колодец, упражнение шары атласа серия. Я выиграл 3 упражнения из 5. В принципе, не могу сказать, что у меня какие-то любимые, какие-то нелюбимые. Я делаю все, мне все нравятся.

За минувший год активисты силового экстрима изрядно потрудились для улучшения правовой и организационной базы практикуемого вида спорта. Создана Ассоциация российских силачей. На ней чётко прописали календарь, систему повышения разрядов и отбора на международные турниры. Открыли дивизион в весе до 105 килограмм, дав тем самым дорогу в большой спорт огромному количеству спортсменов. Наконец, провели Всероссийский финал, достойный уровня турниров Владимира Турчинского.

Сложно среди силовых найти вид спорта более зрелищный, чем экстрим. Конечно, никто не говорит о его широкой доступности. Например, женщин, сюда не приглашают - оно и не нужно. Да и тренировочная база имеет свои аспекты. Например, пол должен выдерживать эти супервеса. И потолок должен быть выше, как минимум, среднего человеческого роста.

База и снаряды - как раз самые затратные моменты тренировочного процесса стронгменов. Опускать мускулистые, при том, без всякого допинга, руки, богатыри не собираются.

Сергей Харламов, президент Союза Силачей Пермского края, член президиума ассоциации российских силачей:

- Прогресс не стоит на месте, и мы со временем, выезжая на международные турниры, видим, что оборудование меняется, совершенствуется, и мы стараемся также идти в ногу с новыми технологиями и временем. И одно из самых популярных упражнений - это бревно для лог-лифта. Вот, у нас есть своё, так скажем, мини-производство.

При том, не только для себя. Взятый с турнира «Арнольд Классик» снаряд теперь востребован силачами по всей страны. Следующие в производственных планах - разборные железные шары и богатырские гантели по 80 и 100 килограммов. Находчивые пермяки варят их из баллонов от пропана.

Сергей Харламов, президент Союза Силачей Пермского края, член президиума ассоциации российских силачей:

- При всех сложностях развития вида спорта мы всё равно привлекаем к себе внимание молодёжи, и будем, наверное, это развивать и дальше.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.12.2017 в 17:26 в рубрике - Вести Пермь

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