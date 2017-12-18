Непокоренный Коловрат

В кинотеатрах Перми бьет рекорды по популярности новый российский фильм «Легенда о Коловрате». В его основе события 13 века – нашествие хана Батыя на Русь.

Этого героя многие помнят ещё со школы. Именно поэтому последняя экранизация легенды о рязанском богатыре обязательна к просмотру.

Создатели не стремились к стопроцентной достоверности. Русь в фильме предстает такой, какой многие ее знают по сказкам. Чтобы создать декорации, использовали компьютерную графику. На территории бывшего завода ЗИЛ в Москве выстроили самый большой в Европе хромакей - зеленый экран, на котором уже дорисовывали и виды Рязани, и батальные сцены.

Тем Временем в детской библиотеке на выбор несколько книг о русских богатырях и легенда о Коловрате сейчас пользуется особенным спросом. В абонементе уже нет свободных экземпляров.

Анна Дворцова, руководитель детской библиотеки:

- Нам нужны на данный момент герои, дети должны знать нашу историю, своего народа, своей страны.

За основу взяты события 13 века нашествие хана Батыя на Русь. Рязанское княжество - первое подвергшееся разграблению. Здесь и появляется народный герой, который с небольшим отрядом может противостоять несметному войску. Именно эта сцена вынесена в афишу фильма.

На афише изображена одна из завершающих сцен фильма «Легенда о Коловрате». Завершается он и в прокате.