Непокоренный Коловрат
В кинотеатрах Перми бьет рекорды по популярности новый российский фильм «Легенда о Коловрате». В его основе события 13 века – нашествие хана Батыя на Русь.
Этого героя многие помнят ещё со школы. Именно поэтому последняя экранизация легенды о рязанском богатыре обязательна к просмотру.
Создатели не стремились к стопроцентной достоверности. Русь в фильме предстает такой, какой многие ее знают по сказкам. Чтобы создать декорации, использовали компьютерную графику. На территории бывшего завода ЗИЛ в Москве выстроили самый большой в Европе хромакей - зеленый экран, на котором уже дорисовывали и виды Рязани, и батальные сцены.
Тем Временем в детской библиотеке на выбор несколько книг о русских богатырях и легенда о Коловрате сейчас пользуется особенным спросом. В абонементе уже нет свободных экземпляров.
Анна Дворцова, руководитель детской библиотеки:
- Нам нужны на данный момент герои, дети должны знать нашу историю, своего народа, своей страны.
За основу взяты события 13 века нашествие хана Батыя на Русь. Рязанское княжество - первое подвергшееся разграблению. Здесь и появляется народный герой, который с небольшим отрядом может противостоять несметному войску. Именно эта сцена вынесена в афишу фильма.
На афише изображена одна из завершающих сцен фильма «Легенда о Коловрате». Завершается он и в прокате.
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