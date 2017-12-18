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Елки - под круглосуточной охраной

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елки

В окрестностях Перми лесники теперь не выходят  из леса. А по вечерам и в выходные дни к ним присоединяются еще и полицейские. Ищут тех, кто на свой страх и риск отправляется за новогодним деревцем. Предновогодним нелегалам может грозить штраф до полумиллиона рублей. За незаконную рубку по закону можно и за решетку загреметь. Между тем, рубить можно вполне законно и за символические деньги. Все лесничества края уже месяц выдают специальные разрешения всем желающим.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.12.2017 в 15:43 в рубрике - Вести Пермь

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