Проблемный дом: Власти «готовы поддержать любую инициативу»

Решать, что делать с проблемным домом по улице Репина, 3, администрация Орджоникидзевского района Перми будет вместе с собственниками. Как уже рассказывали «Вести», у здания частично разрушилась несущая стена. Районные власти помогут разобраться в нюансах и найти выход из непростой ситуации. Зияющая дыра на фасаде здания 50-х годов постройки – только видимая часть проблемы. Полная картина – регулярное намокание стены из-за ветхой кровли. Прежняя управляющая компания «Актив» от заботы о жильцах отказалась, сославшись на большие задолженности за капитальный ремонт и коммуналку. На повестке городского департамента ЖКХ конкурс по отбору новой УК и смета на ремонт. Все 8 квартир находятся в частной собственности, признать дом аварийным и подлежащим сносу жильцам было рекомендовано еще в 2015 году на районном КЧС. В этом случае они могли бы претендовать на маневренный фонд. Отказавшись от этого права, хозяева объявили о желании здание сохранить и сделать ремонт летом за счет собственных средств.

Евгений Карабатов, и.о. главы администрации Орджоникидзевского района Перми: "Мы готовы поддержать их инициативу любую для того, чтобы решить этот вопрос. Собственники могут обратиться в Фонд капитального ремонта и пересмотреть варианты финансирования и оплаты этой статьи, чтобы получить денежные средства на ремонт".