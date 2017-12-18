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Скоро: Двухтысячные купюры в Перми
Двухтысячные купюры в Перми. Скоро. Говорят, что их уже завезли в регион. О том, когда они «пойдут по рукам», не сообщается. Но ясно, что ждать уже не долго. Интересно, что по факту первыми, кто увидел новые банкноты, были именно пермяки. Ведь для всей страны печатают их на пермском Гознаке. В сутки здесь появляется 1 миллион 800 тысяч новых купюр.
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