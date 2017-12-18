Прикамская бегунья установила новый рекорд
Прикамская бегунья установила новый рекорд на Международном турнире по легкой атлетике. Юбилейный, 60-й старт в Бресте собрал 400 юных легкоатлетов из Белоруссии, России, Польши, Украины, Литвы, Латвии и Молдовы. Анастасия Семейкина из Березников стала победительницей в беге на дистанции 300 метров и установила новый рекорд Международного турнира – 600 метров за 1 минуту 37 секунд.
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