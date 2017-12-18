Пермский край. Неделя за 159 секунд
Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
- Сколько потратит на праздничный продуктовый набор среднестатистическая пермская семья.
- Кто круче? «Догонялки» на улице Мира.
- Елки под круглосуточной охраной.
- Скоро: Двухтысячные купюры в Перми.
- «Адреса милосердия» и «Новогодний подарок». Стартовали традиционные праздничные благотворительные акции.
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