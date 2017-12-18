В Перми заработал телеканал Деда Мороза

В Перми заработал особый телеканал, который можно смотреть только 2 месяца в год – телеканал Деда Мороза.

Пока Ваня смотрит добрую комедию о приключениях щенка сенбернара, у его мамы есть время подготовить дом к новогодним праздникам. Сразу после фильма идет кулинарная программа – десятки идей для блюд к праздничному столу.

Елена Пермикина, пользователь интерактивного ТВ:

- Здесь много интересных передач, как украсить праздничный стол и приготовить подарки своими руками.

Старые добрые сказки для детей, новогодние комедии для взрослых, а еще увлекательные передачи – все это новый бесплатный телеканал Деда Мороза.

Как говорил почтальон Печкин, главное новогоднее украшение стола что? Конечно же, телевизор. А у абонентов «Ростелекома» показывается совершенно точно не паутину, а новый бесплатный телеканал Деда Мороза на 50-й кнопке.

В новом сезоне зрителей ждут полюбившиеся комедии «Елки», зимние серии мультсериалов «Белка и Стрелка, озорная семейка», полнометражный мультфильмы про Снежную королеву и многое другое.

Наталья Мухина, представитель ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком» запустил новогодний канал Деда Мороза. Он будет бесплатно доступен всем нашим абонентам в декабре и январе. Найти его можно на 50-й кнопке. Этот канал объединит всю семью вокруг экрана и создаст новогоднее праздничное настроение всей семье".

А еще можно выбранный канал поставить на паузу и уйти, к примеру, за продуктами, а вернувшись, снова нажать на плей. Или сделать проще: нажать на запись – эта функция также есть в меню умного ТВ. А чтобы не пропустить ничего важного, достаточно заглянуть в удобную электронную программу передач на вашем телевизоре. Телеканал Деда Мороза будет работать до 31 января и все это время дарить зрителям новогоднее настроение.