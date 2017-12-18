Предновогодняя акция: авто с двойной выгодой

Предновогодние акции в пермской торговле. В этом сезоне клиентов продолжают удивлять на авторынке.

С 11 декабря «Фольксваген Центр Пермь» объявляет недельную предновогоднюю акцию.

Новый год традиционно считается детским праздником, но мечты сбываются не только у детей. И в течение одной недели в году детская игрушка вполне может превратиться в настоящий взрослый автомобиль.

Выгода получается двойная. Первая предоставляется при сдаче автомобиля по программе трейд-ин, вторую - дает автосалон. Пятерка по математике совсем не обязательна для того, чтобы все посчитать.

Евгений Клименко, руководитель отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь»: "За обмен своего автомобиля по программе трейд-ин вы получаете выгоду в размере 100 тысяч рублей. Помимо этого, салон предоставляет выгоду еще 100 тысяч. Итого при покупке нового «Тигуан» на этой неделе вы получаете выгоду 200 тысяч".

Точно так же при покупке «Фольксваген Поло» можно дважды получить выгоду в 40 тысяч рублей. Бонус для модели «Туарег» составит 150 + 300 тысяч рублей. И так на все популярные модели.

Остается всего несколько дней для того, чтобы успеть купить автомобиль с двойной выгодой. И подарочная корзина с деликатесами к новогоднему столу для каждого покупателя в декабре здесь будет как нельзя кстати.