Кладбище игорного бизнеса: Как хоронят «одноруких бандитов»

События с претензией на рекорд. В Пермском крае одновременно официально уничтожили больше тысячи нелегальных игровых автоматов. 1100 единиц, если быть точным. Кроме автоматов это покерные столы и компьютерная техника. Их в разное время изъяли сотрудники полиции во время ликвидации нелегальных игровых клубов в Перми. Наказание за незаконную организацию и проведение азартных игр предусмотрено статьей УК РФ. Оно влечет максимальное наказание до 6 лет лишения свободы и солидный штраф.