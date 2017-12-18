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Кладбище игорного бизнеса: Как хоронят «одноруких бандитов»
События с претензией на рекорд. В Пермском крае одновременно официально уничтожили больше тысячи нелегальных игровых автоматов. 1100 единиц, если быть точным. Кроме автоматов это покерные столы и компьютерная техника. Их в разное время изъяли сотрудники полиции во время ликвидации нелегальных игровых клубов в Перми. Наказание за незаконную организацию и проведение азартных игр предусмотрено статьей УК РФ. Оно влечет максимальное наказание до 6 лет лишения свободы и солидный штраф.
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