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Новый год Пермский край впервые встретит с официальным гимном
Этот Новый год Пермский край впервые встретит с официальным гимном. Сегодня текст и музыку начали изучать в школах.
В прошлом году это был номер для битвы хоров от их школы, рассказала Юлия Новикова. Сегодня она с ребятами помладше разучивает гимн Пермского края - и получается неплохо, говорит преподаватель.
Юлия Новикова, преподаватель музыки:
- Мелодия очень красивая, лиричная, всё это очень здорово, песня абсолютно подходит нашему городу, нашему краю.
А 14 лет назад никто так далеко не заглядывал, говорит автор музыки и стихов Сергей Иванов. «Мой Пермский край» так назывался молодёжный марафон, приуроченный к объединению Пермской области и Коми-округа. Так назвали и песню.
Сергей Иванов, музыкант, композитор: "Мы не ставили перед собой целью сделать именно гимн. Хотя, с другой стороны, всё меняется, время меняется, музыка меняется".
Сейчас друзья Елены Зориной-Новосёловой шутят, что когда она поёт - люди встают. Елена была в одной команде с Сергеем Ивановым, когда рождалась песня - она исполнитель краевого гимна.
Елена Зорина-Новосёлова: "Песня сама себе сделала судьбу, а мы просто рады, что мы были к этому причастны!".
Сообщество талантливых людей способно на многое, уверен Роман, коллега Сергея Иванова. Он работает с ним три года, и иначе, как генератором идей и учителем его не называет.
Свой сегодняшний статус одна из воплощённых идей музыканта получила после того, как первый губернатор Пермской области Геннадий Игумнов предложил губернатору нынешнему, Максиму Решетникову, утвердить в качестве официального гимна Прикамья песню «Мой Пермский край». За что и проголосовали единогласно региональные депутаты.
Сегодня Сергей Иванов полон творческих планов, как, впрочем, и всегда - играет в группе «Айра», пишет музыку, занимается продюсированием и продвижением в массы современной музыки - не только как исполнитель, но и учитель - собирая ежегодно популярные творческие лаборатории.
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