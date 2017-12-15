Главной героиней «Зимней сказки» станет принцесса Осень
Новогодняя премьера в театре юного зрителя - спектакль «Зимняя сказка» по пьесе известного российского драматурга Виктора Ольшанского «Принцесса Осень». Режиссёром выступил Борис Гуревич из Санкт-Петербурга. Сегодня он стал гостем программы «Новости культуры».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Лаборатория музыки»: завершился второй сезон творческого симбиоза
Жилье на селе: Агрофирма «Труд»
Талантам надо помогать
В Перми собрались сильнейшие жимовики страны
Пермские ориентировщики собрали урожай наград
УДС «Молот» требуется масштабный ремонт
Сбербанк представил офис-трансформер
Налетели ветры злые
Автосалон «Фольксваген Центр Пермь» объявил предновогоднюю акцию
Жизнь по-суворовски
Добавить комментарий: