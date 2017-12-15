Новогодние подарки для школьников подготовили в Пермском губернском оркестре. Музыканты под предводительством главного дирижёра Евгения Тверетинова посетили классный час в школе номер 47 и рассказали интересные подробности о различных музыкальных инструментах, а также сыграли некоторые отрывки из своей новой программы.

За партой пятиклассники, у доски на месте учителя военный дирижер Евгений Александрович Тверетинов, художественный руководитель Пермского губернского оркестра. Классный час в 47 пермской школе начался с рассказа о духовых инструментах.

Евгений Тверетинов, военный дирижер, художественный руководитель Пермского губернского оркестра: "Мы потеряли 2 или 3 поколения молодежи,которое не имеет никакого представления о духовой музыке. Такие эксперименты с участием детей должны привлечь внимание нашего поколения подрастающего, а самое главное, чтобы за нашей спиной поднимались, вырастали настоящие культурные жители Пермского края".

Школьники с интересом расспрашивали Евгения Александровича о его жизненном пути, профессии, самых запоминающихся концертах и трудных моментах.

Классный час с губернским оркестром - это проект, в рамках которого уже второй год музыканты выходят из концертного зала в пермские школы, на этот раз с музыкально-поэтической программой «Русская зима». Дополняют все действие виртуальные репродукции картин о зиме отечественных художников и стихи поэтов-классиков, их читают со сцены дети.

Классические произведения Чайковского, Свиридова, Петрова, народные и современные композиции, поэзия и живопись - всего за один урок ребята познакомились с особенностями и традициями русской культуры 19 и 20 века. Впереди у губернского оркестра еще десятки уроков в средних и старших классах в общеобразовательных школах Перми.