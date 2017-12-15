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Классный час с губернским оркестром

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Евгений Тверетинов

Новогодние подарки для школьников подготовили в Пермском губернском оркестре. Музыканты под предводительством главного дирижёра Евгения Тверетинова посетили классный час в школе номер 47 и рассказали интересные подробности о различных музыкальных инструментах, а также  сыграли некоторые отрывки из своей новой программы. 

За партой пятиклассники, у доски на месте учителя военный дирижер Евгений Александрович Тверетинов, художественный руководитель Пермского губернского оркестра. Классный час в 47 пермской школе  начался с рассказа о духовых инструментах.

 Евгений Тверетинов, военный дирижер, художественный руководитель Пермского губернского оркестра: "Мы потеряли 2 или 3 поколения молодежи,которое не имеет никакого представления о духовой музыке. Такие эксперименты с участием детей должны привлечь внимание нашего поколения подрастающего, а самое главное, чтобы за нашей спиной поднимались, вырастали настоящие культурные жители Пермского края".

Школьники с интересом расспрашивали Евгения Александровича о его жизненном пути, профессии, самых запоминающихся концертах и трудных моментах.

Классный час с губернским оркестром - это проект, в рамках которого уже второй год  музыканты выходят из концертного зала в  пермские школы, на этот раз с музыкально-поэтической программой «Русская зима». Дополняют все действие виртуальные репродукции картин о зиме отечественных художников и  стихи поэтов-классиков, их читают со сцены дети.

Классические произведения  Чайковского,  Свиридова,  Петрова, народные и современные композиции, поэзия и живопись -  всего за один урок ребята познакомились с особенностями и традициями русской культуры 19 и 20 века. Впереди  у губернского оркестра еще десятки уроков в средних и старших классах в общеобразовательных школах Перми. 

 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 15.12.2017 в 17:15 в рубрике - Вести Пермь

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