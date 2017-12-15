«Лаборатория музыки»: завершился второй сезон творческого симбиоза
В Перми завершился второй сезон уникального проекта «Лаборатория музыки». Это были 2 месяца интенсивного и абсолютно бесплатного обучения. По сути, это уникальный проект на пермской земле для музыкантов различных стилей и направлений, а также различных возрастов и уровня. Это универсальная площадка, которая позволяет музыкантам общаться, находить общий язык, единомышленников, а также делать что-то новое в музыке, создавать новые проекты. В программе лаборатории - мастер-классы, дискуссии, творческие эксперименты. Люди набирали команды. Итогом творческой лаборатории стал большой концерт. Некоторые ребята в этот вечер стояли на сцене впервые.
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