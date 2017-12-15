Жилье на селе: Агрофирма «Труд»

Ветеринар, уроженец Кудымкара Владислав Литвинов несколько лет назад, приехав в Кунгурский район на практику, даже и не думал о том, что останется здесь навсегда. Здесь он нашел работу, обрел семью и получил жилье - как молодой и перспективный сотрудник.

Понравилось здесь и технологу Анастасии. Летом прошлого года она еще только проходила практику в "Агрофирме "Труд", сегодня работает на молочном производстве, осваивает весь цикл - от оформления накладных и приемки до переработки молока и производства конечной продукции.

Студенты аграрных вузов в "Агрофирму "Труд" едут с огромным желанием. Где, как не на примере успешного предприятия, изучать специфику сельского хозяйства. Учителя - самые компетентные. Руководитель предприятия Владимир Юшков всегда лично общается с молодыми специалистами, возможно, будущими работниками хозяйства.

В "Агрофирме "Труд" дефицита в кадрах нет. Оно и понятно. Руководство предприятия предоставляет молодым специалистам такие условия, от которых выпускники средних и высших учебных заведений отказаться не могут. Достойная, по меркам села, зарплата. Для сотрудников предприятия строится жилье. Для студентов построено новое общежитие. Просторные номера на несколько человек, кухня со всей необходимой утварью, и даже кабельное телевидение.

Конечно, все это было бы невозможно без поддержки краевого Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Предприятие получает субсидии и на организацию учебно-производственных площадок, субсидируется и строительство жилья для сотрудников. Но все же главное - это позиция руководителя предприятия: привлечь в агропромышленный комплекс молодежь, заинтересовать их и мотивировать остаться на селе, чтобы развивать сельское хозяйство Прикамья, сделать отрасль еще более прибыльной.

Владимир Юшков, генеральный директор ООО "Агрофирма "Труд": "Мы пытаемся все условия создать, чтобы специалисты оставались у нас на местах. Если мы не будем заниматься социальной политикой, в целом по нашему предприятию, по нашему поселению - то в деревне никто не останется, некому будет работать в поле, и для нас это главная приоритетная задача - создать все условия для людей!".