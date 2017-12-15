Пермские ориентировщики собрали урожай наград
В Перми завершился Кубок России и Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах. 400 сильнейших спортсменов страны стартовали в Лонге, Классике, а также зачёте многодневной гонки. В конкурентной борьбе прикамцам удалось завоевать 24 награды. В итоговом тотале: победы одержали Юлия Хренникова, Владислав Киселёв и Мария Кечкина.
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