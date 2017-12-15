УДС «Молот» требуется масштабный ремонт

Представители краевых властей провели инспекцию УДС «Молот». Здание, построенное в 60-х годах прошлого века, становилось свидетелем побед мирового уровня. Здесь тренируются и принимают соперников хоккейный клуб «Молот-Прикамье» и баскетбольный клуб «Парма». Сейчас «Молот» требует масштабного ремонта. Когда планируют начать работы?

Во дворце спорта "Молот" и не скрывают - техника морально устарела. Да и не только она. Последний раз масштабная реконструкция здания проводилась в 1989 году. И дух того времени никуда не делся. К примеру, в бывшей бане сейчас переговорная для судейского состава.

О планах по приведению в нормативное состояние помещений рассказал Петр Перминов, директор "Центра спортивной подготовки Пермского края", на ближайшие 11 месяцев непосредственный арендатор "Молота". Решение об этом было принято региональным правительством.

Петр Перминов, директор ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края»: "Реконструкцию мы начинаем буквально с завтрашнего дня. Это раздевалки, это свет, это звук, это красивый светодиодный куб, это входная группа, это мы попытаемся сделать к февралю".

Кое-что уже поменялось. В главном холле заменили старые лампы на светодиодные - стало экономичнее и ярче.

Подарок для любителей спорта - открытие северного входа. Он и раньше работал, но с 90-х здесь находился мебельный магазин.

Началась история пермского хоккея с простой деревянной коробки. И если тогда в самый мужской вид спорта в Прикамье играли около 200 человек, то сегодня больше 4,5 тысяч.

На празднование 70-летия пермского хоккея губернатор края заявил, что ремонт ледовой арены - это только начало.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Сейчас мы строим ещё одну ледовую площадку в Губахе, будем дальше продолжать развивать детский хоккей, молодежный хоккей, профессиональный хоккей".

В перспективе рассматривается вариант о приобретении "Молота" краевыми властями, пока УДС - собственность "Мотовилихинских заводов".