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← Пермские ориентировщики собрали урожай наград

В Перми собрались сильнейшие жимовики страны

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Сильнейшие жимовики страны повышали свои спортивные разряды в пермском комплексе Сухарева в рамках мультитурнира - «Гран-при Пермь - 2017».

Всероссийский статус турнира «Гран-при Пермь – 2017» подтвердило количество участников. Более 300 атлетов со всей страны испытывали пределы своих возможностей в жиме штанги лёжа, становой тяге и пауэрлифтинге. Большинство - сразу в нескольких категориях.

Именно квалификационный характер соревнований делает Открытый Кубок России таким привлекательным. Другими словами, спортсмены могут выполнять разряды вплоть до мастера спорта международного класса. Для этого нужно поднять определённое количество килограммов и сдать допинг-контроль.

Константин Отавин, директор АНО «Ассоциация силовых видов спорта – PERMSILA»: "Молодёжи очень много. Потому что фитнесс-клубов очень много. Соответственно, люди занимаются. Движения эти очень популярны, что становая тяга, что жим лёжа. Все это делают, все хотят выполнить какой-то разряд, хотят поучаствовать в соревнованиях".

«Гран-при Пермь» стал традиционным турниром, который закрывает соревновательную программу года. В следующий раз к штанге в кубковом формате жимовики подойдут весной. Есть время подготовиться и поставить новые амбициозные задачи.

 

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 15.12.2017 в 15:23 в рубрике - Вести Пермь

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← Пермские ориентировщики собрали урожай наград

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