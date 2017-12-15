Сбербанк представил офис-трансформер

Сбербанк представил своим клиентам офис-трансформер. В зависимости от потребностей он может превращаться в кабинет для переговоров или операционный зал.

«Трансформируемый офис будущего» на шоссе Космонавтов, 112 - это когда индивидуальное место обслуживания может превращаться в кабинет для переговоров или операционный зал. Все зависит от потребностей клиентов и выполняемых операций. Пока такой единственный в Перми, его открыл Сбербанк.

На входе всех желающих встречает Пермский проморобот, он помогает клиентам определиться с выбором, к какому из специалистов обратиться. Это мультимедийная зона, также здесь есть компьютеры для онлайн оплаты услуг.

Консультанты помогают справиться с любыми вопросами, как правило, большинство из них касается пенсионных и коммунальных выплат. Новый формат работы сокращает очереди к специалистам.

Здесь есть еще и детская зона - когда родители заняты платежами, ребенок может поиграть в компьютерные игры.