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Налетели ветры злые
МЧС предупреждает пермяков о метели и сильном ветре с порывами до 13-18 метров в секунду. Спасатели сообщают, что на дорогах может образоваться снежный накат, гололед, также ожидается ухудшение видимости. Водителям следует быть осторожными.
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